Legende: Europäische Spitze Audrey Werro. Freshfocus/Claudio Thoma

Leichtathletik: Werro «Aufsteigerin des Jahres»

Der kontinentale Verband European Athletics ehrt Audrey Werro als «Aufsteigerin des Jahres» in der europäischen Leichtathletik. Die Freiburgerin lief an den letzten Weltmeisterschaften über 800 m auf den 6. Platz. Dazu gewann sie in 1:55,91 Minuten in Zürich den Final der Diamond League.

Schwimmen: Kein Ponti-Start über 200 m

Noè Ponti hat sich bei der 3. Weltcup-Station in Übersee eine Verschnaufpause gegönnt. Der Tessiner trat in Toronto nicht über die 200 m Schmetterling an. Der Sieg ging zum 3. Mal in Folge an den Kanadier Ilya Kharun. Zum Abschluss der Nordamerika-Tour ist Ponti am Sonntag über 50 m Schmetterling gefordert. Bei bislang 9 Starts war er jedes Mal auf das Podest geschwommen.

Beachvolleyball: Vergé-Dépré-Duo im Viertelfinal gestoppt

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind beim Elite16-Turnier in Kapstadt in den Viertelfinals ausgeschieden. Das Schwestern-Duo unterlag dem deutschen Gespann Svenja Müller/Cinja Tillmann 16:21, 20:22. Zuvor hatten die Bernerinnen die Gruppenphase ohne Niederlage bewältigt und in der 1. K.o.-Runde Nina Pavlova/Sunniva Helland-Hansen (NOR) 21:15, 21:14 besiegt.