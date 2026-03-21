Legende: Dem Favoriten Paroli geboten Lucas Meister (in Weiss) und seine Teamkollegen zeigten eine reife Leistung. imago images/David Jerkovic

Handball: Ein Unentschieden als grosser Achtungserfolg

2 Tage nach der 26:34-Niederlage rang die Schweiz dem WM-Zweiten und EM-Dritten Kroatien im zweiten Testspiel ein 35:35 ab. Zur Halbzeit hatten die Schweizer in Osijek 16:17 hinten gelegen. Im zweiten Durchgang leistete sich das Team von Trainer Andy Schmid nur wenige Ballverluste und noch weniger Fehlwürfe. Regisseur Samuel Zehnder glich kurz vor dem Ende mit seinem 10. Tor in diesem Spiel zum 35:35-Schlussstand aus. Kreisläufer Lukas Laube war 6-mal erfolgreich. Das Resultat gewinnt noch an Wert, da mit Luca Sigrist, Mehdi Ben Romdhane, Lukas Maros, Samuel Röthlisberger und Noam Leopold wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen.