Legende: War im WM-Zeitfahren eine Klasse für sich Alena Marx. Imago Images/Oscar Barroso

Kanu: Marx ist nun auch Weltmeisterin

Alena Marx hat an der Kanu-WM in Penrith in Australien für den perfekten Schweizer Auftakt gesorgt. Die Bernerin gewann im Kajak-Cross Gold im Einzelzeitfahren. Marx siegte überlegen und distanzierte die zweitplatzierte Slowenin Ajda Novak um fast eine Sekunde. Die 24-Jährige hatte im Mai 2024 auch auf kontinentaler Ebene triumphiert. An der EM in Slowenien sicherte sich Marx die Titel in der K.o.-Ausscheidung und ebenfalls im Einzelzeitfahren.

Curling: Schweizerinnen verpassen Turniersieg

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni haben beim Saisonauftakt in London/Ontario (CAN) den Sieg beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres knapp verpasst. Das Quartett war ohne Niederlage in den Final eingezogen, unterlag dort aber den Kanadierinnen um Skip Rachel Homan mit 4:6. Es war bereits das achte Aufeinandertreffen in einem Grand-Slam-Final zwischen den beiden Teams. Mit 6:2-Siegen hat das kanadische Gespann die Nase derzeit klar vorn. Auch an der WM im März hatten sich Tirinzoni und Co. den Kanadierinnen im Final beugen müssen.