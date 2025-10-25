Legende: Er blieb für einmal am Beckenrand Noè Ponti. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Archiv)

Schwimmen: Ponti zog sich von den 200 m Schmetterling zurück

Noè Ponti hat sich bei der 3. Weltcup-Station in Übersee eine Verschnaufpause gegönnt. Entgegen seinem ursprünglichen Vorhaben trat der Tessiner in Toronto nicht über die 200 m Schmetterling an. Der Sieg ging zum 3. Mal in Folge an den Einheimischen Ilya Kharun. Der 21-Jährige war in 1:49,71 Minuten nicht mehr ganz so schnell unterwegs wie noch in der Vorwoche. Zum Abschluss der Nordamerika-Tour ist Ponti am Sonntag über 50 m Schmetterling gefordert. Bei bislang 9 Starts war er jedes Mal auf das Podest geschwommen.

Beachvolleyball: Vergé-Dépré-Duo in Adelaide im Viertelfinal

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind mit Blick auf die Beachvolleyball-WM Mitte November in Adelaide auf Kurs. Die Schwestern stehen beim Elite16-Turnier in Kapstadt in den Viertelfinals. Nachdem die Bernerinnen die Gruppenphase ohne Niederlage bewältigt hatten, zeigten sie auch in der K.o.-Runde «Round of 12» einen souveränen Auftritt. Die Norwegerinnen Nina Pavlova und Sunniva Helland-Hansen wiesen sie beim erstmaligen Aufeinandertreffen 21:15, 21:14 in die Schranken.