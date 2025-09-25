Die Schweizer Männer-Nati im Flag Football nimmt an der EM Kurs Richtung Viertelfinals.

Legende: Klappt's wie an der WM? Die Schweizer Nati hat eine erfolgreiche Phase hinter sich. Screenshot IFAF/Archiv

Mit 3 Siegen in 3 Spielen ist das Schweizer Nationalteam der Männer optimal in die Flag-Football-EM in Paris gestartet. Der WM-Bronze-Gewinner von 2024 bezwang Norwegen mit 56:12, Irland mit 46:34 und Portugal mit 40:12.

Alle Gegner vom Donnerstag waren schlechter gesetzt als die Schweiz, die Nummer 5 des Turniers. Am Freitag folgen die Gruppenspiele gegen die Ukraine (12) und das «Pièce de Résistance» gegen die als Nummer 4 gesetzten Italiener. Die Top 2 der 4 Gruppen ziehen in die Viertelfinals ein. Flag Football ist eine kontaktlose Variante des American Football.

Potenziell fatale Niederlage für Frauen-Nati

Weniger gut lief es der Frauen-Nati. Gegen Israel (20:16) und die Niederlande (60:12) gab es zwar Siege, gegen Slowenien tauchte die Equipe aber 13:51. Damit müssen die Schweizerinnen arg um den Viertelfinaleinzug bangen. Am Freitag folgt die Partie gegen die topgesetzten Österreicherinnen.

An der EM gibt es jeweils 6 Plätze für die WM 2026 zu erringen. Dort wiederum geht es um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 – das grosse Ziel der Schweizer Nationalteams.