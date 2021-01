Halbfinals in der NFL

Legende: Unter Erfolgsdruck Aaron Rodgers. imago images

Aaron Rodgers und seine Green Bay Packers empfangen in der Nacht auf Montag im NFC Championship Game (entspricht dem NFL-Halbfinal) die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady.

In seinen vier bisherigen Halbfinals lieferte Rodgers teils klägliche Vorstellungen ab. Er warf insgesamt mehr Interceptions (7) als Touchdown-Pässe (6) und brachte auch sonst nicht soviele Würfe an den Mann wie in der Regular Season.

Superbowl-Einzug trotz Blackouts

Vor zehn Jahren gegen Chicago reichte es trotz zwei Interceptions dennoch zum Einzug in den Super Bowl, den die Packers dann auch gewannen. 2015 (gegen Seattle), 2017 (Atlanta) und letztes Jahr (49ers) waren Rodgers' Leistungen aber mitentscheidend für das Out.

Was Green Bay hoffen lässt: In der Regular Season spielte der 37-Jährige auf hohem Niveau. Zudem bauen die Packers auf eine starke Defense.

Mahomes kann spielen

Im anderen Halbfinal trifft Titelverteidiger Kansas City auf die Buffalo Bills. Die Chiefs können aufatmen: Quarterback Patrick Mahomes erhielt nach seiner Hirnerschütterung von der Liga die Spielerlaubnis.