Die Schweizerinnen verlieren den Faustball-Final an den World Games in China gegen Brasilien äusserst knapp.

Legende: Gold knapp verpasst Die Schweizer Faustballerinnen. IMAGO / Xinhua

Die Schweizer Faustballerinnen müssen sich mit Silber begnügen. In einem dramatischen Final an den World Games in Chengdu unterlagen die Schweizerinnen Brasilien nach 2:0-Satzführung mit 2:3.

Besonders bitter ist, dass die Schweiz im 4. Satz zwei Matchbälle vergab. Am Ende ging der Durchgang aber mit 14:12 an die Brasilianerinnen, die auch im Entscheidungssatz mit 11:9 die Oberhand behielten. Nach 90 Minuten Spielzeit stand somit die Niederlage der Schweiz fest.

Die Schweiz steht nun bei 12 Medaillen:

Bisherige Schweizer Medaillen bei den World Games 2025 Box aufklappen Box zuklappen Gold (7): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf Seilziehen; Caryl Cordt-Moller (Parkour)

(7): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf Seilziehen; Caryl Cordt-Moller (Parkour) Silber (4): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen; Frauen Faustball

(4): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen; Frauen Faustball Bronze (1): Frauen Unihockey

Gold im Parkour

Eine Goldmedaille gab es für die Schweiz am Mittwoch doch noch. Im Parkour, einer Art Hindernislauf durch urbane oder natürliche Umgebung, war die Konkurrenz gegen den Schweizer Caryl Cordt-Moller chancenlos.

Die Sportart ist wie alle anderen an den World Games nicht Teil des olympischen Wettkampfprogramms, trotzdem hatte Cordt-Moller an den Sommerspielen in Paris einen grossen Auftritt: Er war bei der gigantischen Eröffnungsfeier einer der maskierten Fackelträger.