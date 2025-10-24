Ganz Kanada hofft auf eine Sensation von Toronto in den World Series gegen die schier übermächtigen Los Angeles Dodgers.

Legende: Hofft wohl auch auf Unterstützung von oben Vladimir Guerrero Jr. von den Toronto Blue Jays. imago images/UPI Photo

Die Toronto Blue Jays, das einzige kanadische unter 30 Teams in der amerikanischen Major League Baseball (MLB), stehen in den World Series vor einem schier unlösbaren Problem: Wie schlägt man die Los Angeles Dodgers, den Titelverteidiger, klaren Wettfavoriten und Arbeitgeber des Weltstars Shohei Ohtani, der sowohl als Werfer (Pitcher) als auch als Schlagmann (Hitter) Weltklasse ist?

Die Finalserie in dieser ureigensten US-amerikanischen Sportart wird zum Duell der Gegensätze, nicht zuletzt der kulturellen: Kanada gegen die USA, David gegen Goliath und: Ohtani gegen Vladimir Guerrero Jr.

Ich weiss, dass ich alle Fans, das ganze Land, stolz machen muss.

«Vlad» ist der Superstar der Blue Jays. Er wurde 1999 in Montreal geboren. «Ich weiss, dass ich alle Fans, das ganze Land, stolz machen muss – auf mich und auf mein Team. Meine Herausforderung ist es, die World Series zurück nach Kanada zu bringen», sagte er nach seiner Vertragsunterzeichnung vor Saisonbeginn. Ist ihm gelungen.

Am Freitag geht es los, die Blue Jays als bestes Team der «Regular Season» haben zweimal Heimrecht, dann geht es für drei Spiele nach LA.