Nach jeweils einem «Sweep» in den Achtel- und Viertelfinals hat Titelverteidiger Oklahoma City in den NBA-Playoffs erstmals verloren.

Legende: Unter dem Korb eine Macht 2,26-m-Mann Victor Wembanyama. Keystone/NATE BILLINGS

Zwei Verlängerungen waren nötig, um im ersten Spiel der NBA-Halbfinalserie zwischen den Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs einen Sieger zu finden. Am Ende setzten sich die Spurs mit 122:115 durch.

Victor Wembanyama, mit 41 Punkten und 24 Rebounds der Mann des Spiels, rettete die Gäste mit einem Dreipunktewurf in die zweite Verlängerung. In dieser gelangen dem französischen Superstar weitere 9 Punkte. Damit sorgte der 22-Jährige fast im Alleingang für den erfolgreichen Halbfinalauftakt von San Antonio.

«OKC»: Nach zweimal 4:0 nun 0:1 hinten

Für Oklahoma war es die erste Niederlage in den laufenden Playoffs. Zuvor hatte der letztjährige Champion sowohl die Phoenix Suns als auch die Los Angeles Lakers jeweils per «Sweep» ausgeschaltet. Das zweite Spiel der Halbfinalserie findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in Oklahoma City statt.

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