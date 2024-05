99:106-Fehlstart bei der Viertelfinal-Ouvertüre in der NBA: Bei ihrer Mission Titelverteidigung kassieren die Nuggets einen Dämpfer gegen Minnesota.

Meister Denver in Rücklage

1. Playoff-Viertelfinal in NBA

Legende: Er dominierte nach Belieben Anthony Edwards setzte gegen Denver zum Höhenflug an. Keystone/EPA/DUSTIN BRADFORD SHUTTERSTOCK OUT

Überragender Akteur beim Break für die Minnesota Timberwolves war Anthony Edwards. Beim 106:99-Auswärtssieg über Titelhalter Denver erreichte der 22-Jährige mit 43 Punkten einen Karrierebestwert. Von seinen 29 Würfen aus dem Feld verwandelte er 17.

Auf der Gegenseite kam Nuggets-Superstar Nikola Jokic im Duell 1 der Best-of-7-Viertelfinalserie auf 32 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists. Prompt lobte der Serbe hinterher Gegenspieler Edwards: «Er kann alles auf dem Parkett. Man muss ihm Respekt zollen, wie gut und talentiert er ist.»

Ein Achtelfinal noch in Gang

Die Serie wird in der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) in Denver fortgesetzt.

Derweil ist die 1. Playoff-Runde noch nicht komplett abgeschlossen: Am Sonntagabend streiten sich Cleveland und Orlando in der «Belle» um den letzten Platz im Viertelfinal-Tableau. Der Sieger trifft in der Folge auf Boston.