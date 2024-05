Legende: Versenkt Luka Doncic und seine Dallas Mavericks sind im Viertelfinal angekommen. imago images/Ariana Ruiz

Dallas folgt in den Playoffs Minnesota, Oklahoma, Denver, Boston, Indiana sowie den New York Knicks in die 2. Runde. In der nächsten Best-of-7-Serie werden die Mavericks dann den Thunder gegenüberstehen.

Die Texaner verdienten sich das Weiterkommen mit einem 4:2 gegen die Los Angeles Clippers. Den letzten Schritt vollzogen sie im Heimstadion dank einem 114:101, indem sie in der 2. Halbzeit die Differenz schufen und das 3. Viertel geradezu dominierten (35:20). Luka Doncic mit 28 Punkten, 13 Assists und 7 Rebounds sowie Kyrie Irving mit 30 Punkten führten die Mavericks erneut an.

Orlando kommt nochmals ran

In der Partie gegen Cleveland erzwang Orlando dank einem 103:96-Heimerfolg ein alles entscheidendes 7. Spiel. Die Cavaliers hatten in der Serie 2:0 geführt, konnten nun aber ihren 1. Matchball nicht versenken. Auf den Sieger dieser Affiche wartet im Viertelfinal Boston.