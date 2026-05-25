Nach vier Spielen ist die Halbfinal-Serie zwischen San Antonio und Oklahoma City wieder ausgeglichen.

Legende: Brilliert mit 33 Punkten Victor Wembanyama. Reuters/Scott Wachter

Die San Antonio Spurs haben im Playoff-Halbfinal der NBA gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wieder ausgeglichen. Angeführt von Superstar Victor Wembanyama siegten die Texaner im vierten Spiel deutlich mit 102:83. Somit steht es zwischen den beiden Teams 2:2.

Wembanyama überragte dabei einmal mehr mit 33 Punkten sowie unter anderem acht Rebounds, fünf Assists und drei Blocks. Der NBA-Defensivspieler des Jahres war ausschlaggebend dafür, dass Oklahoma City die zweitwenigsten Punkte seiner Playoff-Geschichte erzielte. Die Thunder mit Starspieler Shai Gilgeous-Alexander verwerteten nur knapp ein Drittel ihrer Würfe.

Pflicht laut «Wemby» erfüllt

«Es war unser erster Rückstand in einer Playoff-Serie, und wir haben einfach darauf reagiert. Es war nichts Aussergewöhnliches. Es war keine Magie. Wir haben einfach das getan, was getan werden musste», sagte Wembanyama. Er traf zur Krönung seiner Leistung mit dem Pausenpfiff den längsten Wurf seiner Karriere von der Mittellinie.

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