Die San Antonio Spurs und ihr Star Victor Wembanyama entwickeln sich in der NBA allmählich zum Angstgegner für den Titelverteidiger Oklahoma City Thunder.

Legende: Dem Gegner schon wieder um Längen voraus Hier ein akrobatischer Victor Wembanyama auf dem Parkett im Paycom Center. Keystone/AP Photo/Gerald Leong

In der Nacht vor Heiligabend hatte sich San Antonio mit einem 130:110-Heimerfolg über «OKC» beschenkt. Die Texaner blieben auch beim schnellen Wiedersehen im traditionellen «Christmas Game» auf der Überholspur. Diesmal resultierte auswärts ein 117:102.

Es war dies sogar der bereits 3. Sieg der Spurs im 3. Duell der beiden Topteams der Western Conference in den vergangenen beiden Wochen. Im Halbfinal des NBA Cups hatte San Antonio zuletzt eine 16 Spiele andauernde Siegesserie des 2-fachen Meisters beendet.

Capela nutzt die wenige Spielzeit Box aufklappen Box zuklappen Nach 2 Niederlagen fanden die Houston Rockets am Weihnachtsabend zurück auf die Siegerstrasse. Das Team mit Clint Capela bezwang in Los Angeles die Lakers mit 119:96. Der Genfer erhielt mit 2:40 Minuten so wenig Einsatzzeit wie noch nie in dieser Saison – ausser in Partien, in denen er komplett die Bank drückte. Bei seinem Kurz-Auftritt zeigte sich der 31-jährige Capela dennoch produktiv und steuerte 6 Punkte sowie 3 Rebounds bei.

Kompakt vs. ineffizient

Auch der eher schwache MVP Shai Gilgeous-Alexander (22 Punkte) konnten die erst 5. Niederlage für OKC nicht verhindern. Die Gäste erarbeiteten sich früh ein Polster, das sie dank starker Teamleistung Viertel um Viertel gegen einen ineffizienten Gegner ausbauten.

De'Aaron Fox überzeugte mit 29 Punkten als bester Werfer der Spurs. Victor Wembanyama steuerte 19 Punkte sowie 11 Rebounds bei und kassierte Buh-Ruhe, weil er sich im Vorfeld angriffig geäussert hatte.

