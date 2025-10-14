Mit Alex haben die Milwaukee Bucks einen dritten Antetokounmpo-Bruder verpflichtet. Damit spielen erstmals überhaupt in der NBA drei Brüder in einer Mannschaft.

Legende: Bekommt in Milwaukee von einem weiteren Bruder Gesellschaft Giannis Antetokounmpo (r.). Imago Images/Alexander Trienitz

Das hat es noch nie gegeben: In der kommenden NBA-Saison werden erstmals überhaupt drei Brüder dasselbe Trikot tragen, und zwar jenes der Milwaukee Bucks. Superstar Giannis und Thanasis Antetokounmpo sind bereits seit 2013 resp. 2019 Teil der Franchise und gewannen vor vier Jahren gemeinsam den Titel. Nun hat das Team aus dem Bundesstaat Wisconsin mit dem 24-jährigen Alex auch den jüngsten der 5 Brüder unter Vertrag genommen.

Der Neuzugang hat einen steinigen Weg hinter sich. Als er im Draft 2021 leer ausgegangen war, kämpfte er sich über die Farmteams sowie Europa nun endlich in die NBA. Alex hat laut Sport1 beachtliche Offensivqualitäten, weist in der Defensive aber Defizite auf.

«Familie ist alles»

Giannis reagierte begeistert: «Die Familie ist alles. Das ist ein Traum.» Mit Thanasis und Kostas, der in Griechenland für Olympiakos Piräus spielt, führte der 30-Jährige das griechische Nationalteam an der EM jüngst zu Bronze – und sagte dazu: «Das ist mein grösster Erfolg als Athlet.»