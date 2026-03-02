Für die Schweizer Basketball-Nati ist der Traum von der Teilnahme an der WM-Endrunde 2027 nach der 4. Niederlage im 4. Spiel so gut wie ausgeträumt. 3 Tage nach der 60:84-Pleite in Bosnien-Herzegowina unterlag die Nati gegen den gleichen Gegner auch zuhause in Kriens diskussionslos mit 60:91.

Die Schweiz hielt nur bis zum 10:10 mit, nach dem 1. Viertel stand es 14:21, zur Pause 34:50. Keiner aus dem Team erreichte die 10-Punkte-Marke, der beste Werfer Boris Mbala kam auf 9 Zähler. Die Mannschaft wurde von Dimitris Menoudakos gecoacht, da Nationaltrainer Ilias Papatheodorou von seinem Klub Maroussi BC zurückgehalten wurde.

Nun braucht es ein kleines Basketball-Wunder

Die Niederlage bedeutet für die Schweizer in der Qualifikationsgruppe C praktisch das Aus. Sie haben nur noch eine Chance aufs Weiterkommen, wenn sie die letzten beiden Partien gegen Serbien (2. Juli) und die Türkei (5. Juli) gewinnen. Die Top 3 ziehen in die zweite Phase dieser Qualifikation ein.