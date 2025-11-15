Die Schweizer Basketballerinnen gewinnen in Freiburg ihren 2. Match in der Vorqualifikation zur EM 2027 klar.

Beim 71:33 gegen Norwegen liegen sie bereits zur Pause mit 21 Punkten vorne.

Die nächste Partie bestreiten die Schweizerinnen am Dienstag in St. Gallen gegen Österreich.

Die Schweizer Basketballerinnen haben ihr 1. Heimspiel in der Vorqualifikation zur EM-Endrunde 2027 souverän gewonnen. Die Equipe von Coach François Gomez dominierte Norwegen in Freiburg von A bis Z und fuhr einen ungefährdeten 71:33-Erfolg ein.

Die Nordländerinnen lagen während dem ganzen Spiel genau 18 Sekunden in Führung – ganz zu Beginn nach dem 1. Korb der Partie zum 2:0. Danach übernahmen die Gastgeberinnen das Zepter und zogen bis zum Ende des 1. Viertels auf 21:8 davon. Bei Spielmitte hiess es 36:15, womit die Vorentscheidung früh gefallen war.

Baden-Spielerin Popovic Topskorerin

Bei den Schweizerinnen tat sich vor allem das Trio Lin Schwarz, Evita Herminjard und Lara Popovic hervor. Slowakei-Söldnerin Schwarz gelangen 12 Punkte – darunter ein schöner «Beinahe-Buzzer-Beater» zum Ende des 3. Viertels. Herminjard – auch sie spielt in der Slowakei – kam ebenfalls auf 12 Zähler. Die 19-jährige Popovic von Baden Basket war mit 16 Punkten die Topskorerin.

Nächster Gegner der Schweiz, die zum Auftakt in Grossbritannien deutlich mit 64:85 verloren hatte, ist am kommenden Dienstag das bislang makellose Österreich. Die Partie in St. Gallen beginnt um 19:00 Uhr und ist live zu sehen in der SRF Sport App. Die Top 2 der 7 Gruppen sowie die 3 besten Dritten qualifizieren sich für die 2. Phase der EM-Qualifikation.

Basketball