- Die Schweizer Basketballerinnen gewinnen in Freiburg ihren 2. Match in der Vorqualifikation zur EM 2027 klar.
- Beim 71:33 gegen Norwegen liegen sie bereits zur Pause mit 21 Punkten vorne.
- Die nächste Partie bestreiten die Schweizerinnen am Dienstag in St. Gallen gegen Österreich.
Die Schweizer Basketballerinnen haben ihr 1. Heimspiel in der Vorqualifikation zur EM-Endrunde 2027 souverän gewonnen. Die Equipe von Coach François Gomez dominierte Norwegen in Freiburg von A bis Z und fuhr einen ungefährdeten 71:33-Erfolg ein.
Die Nordländerinnen lagen während dem ganzen Spiel genau 18 Sekunden in Führung – ganz zu Beginn nach dem 1. Korb der Partie zum 2:0. Danach übernahmen die Gastgeberinnen das Zepter und zogen bis zum Ende des 1. Viertels auf 21:8 davon. Bei Spielmitte hiess es 36:15, womit die Vorentscheidung früh gefallen war.
Baden-Spielerin Popovic Topskorerin
Bei den Schweizerinnen tat sich vor allem das Trio Lin Schwarz, Evita Herminjard und Lara Popovic hervor. Slowakei-Söldnerin Schwarz gelangen 12 Punkte – darunter ein schöner «Beinahe-Buzzer-Beater» zum Ende des 3. Viertels. Herminjard – auch sie spielt in der Slowakei – kam ebenfalls auf 12 Zähler. Die 19-jährige Popovic von Baden Basket war mit 16 Punkten die Topskorerin.
Nächster Gegner der Schweiz, die zum Auftakt in Grossbritannien deutlich mit 64:85 verloren hatte, ist am kommenden Dienstag das bislang makellose Österreich. Die Partie in St. Gallen beginnt um 19:00 Uhr und ist live zu sehen in der SRF Sport App. Die Top 2 der 7 Gruppen sowie die 3 besten Dritten qualifizieren sich für die 2. Phase der EM-Qualifikation.