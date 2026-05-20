Legende: Bewiesen im Halbfinal Moral Mikal Bridges und seine Teamkollegen. Keystone/NATE BILLINGS

Knapp acht Minuten vor dem Ende des Schlussviertels lagen die Gäste aus Cleveland mit 93:71 deutlich in Führung. Doch angeführt von Jalen Brunson, der in der gesamten Partie 38 Punkte erzielte, gelang den Knicks die Aufholjagd.

«Ich habe keine Antwort», sagte Brunson später in einem TV-Interview, angesprochen darauf, wie das Comeback gelang. Beim Stand von 101:101 ging es in die Verlängerung. In dieser setzte sich der Gastgeber schliesslich deutlich, mit elf Punkten Vorsprung, durch und sicherte sich den achten Sieg in Folge.

Damit sind die New York Knicks in der Best-of-7-Serie noch drei Siege vom ersten NBA-Finaleinzug seit 1999 entfernt. Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit, ebenfalls wieder in New York, statt. Der Gegner im NBA-Final heisst entweder Oklahoma City Thunder oder San Antonio Spurs.

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