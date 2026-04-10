Am Samstag steigen in Gümligen die Basketball-Cupfinals. Bei Frauen und Männern könnte der Titel nach Freiburg gehen.

Legende: Gewannen schon den Ligacup Die Frauen von Elfic Fribourg. Keystone/Martial Trezzini

Nach einer enttäuschenden Saison 2024/25 haben die Freiburger Teams ihre Dominanz im Schweizer Basketball wiedererlangt. Olympic bei den Männern und Elfic bei den Frauen haben in der Liga bisher nur je eine Niederlage kassiert und befinden sich auf Kurs Richtung Meistertitel.

Zunächst geht es aber am Samstag um den Cupsieg. In Gümligen tritt zunächst Elfic gegen Genève Lancy an, ehe Olympic von Union Neuchâtel Basket herausgefordert wird. Erst am vergangenen Samstag standen sich die Cupfinalisten bei den Männern zum Abschluss der Regular Season letztmals gegenüber. Die Freiburger setzten sich gegen den Liga-Vierten aus Neuenburg 84:65 durch.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Cupfinal der Frauen sehen Sie ab 15 Uhr live in der SRF Sport App. Jenen der Männer ab 18 Uhr.

Genferinnen brauchen kleines Wunder

Bei den Frauen ist Genève Lancy noch etwas krasserer Aussenseiter. Als 5. in der Liga verpassten die Genferinnen die Playoffs. Zum Gipfeltreffen zwischen Elfic und Nyon kam es schon im Cup-Halbfinal. Diese beiden Equipen werden sich ab dem 15. April im Playoff-Final erneut um den Meistertitel balgen.

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