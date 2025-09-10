Deutschland steht an der Basketball-EM nach einem Sieg gegen Slowenien ebenso im Halbfinal wie Überraschungsteam Finnland.

Legende: Kennen sich aus der NBA Sloweniens Luka Doncic (Los Angeles Lakers) und Deutschlands Dennis Schröder (Sacramento Kings). Getty Images/Christina Pahnke/sampics

Deutschland ist an der EM im lettischen Riga in den Halbfinal eingezogen. Das Team um Captain Dennis Schröder schlug Slowenien mit dem NBA-Superstar Luka Doncic in seinen Reihen in einem packenden Viertelfinal mit 99:91 (45:51).

Doncic, Topskorer der Gruppenphase, glänzte mit 39 Punkten und steuerte zudem 10 Rebounds und 7 Assists bei. Zu Beginn des zweiten Viertels lagen die Slowenen mit 13 Punkten vorne, erst im Schlussabschnitt gelang den Deutschen nach dem Ausgleich zum 74:74 die Wende.

Finnland setzt Lauf fort

Gegner Deutschlands im Halbfinal ist Finnland. Das Team um NBA-Profi Lauri Markkanen gewann sein Viertelfinal gegen Georgien mit 93:79 (57:40) und zog zum ersten Mal in die Vorschlussrunde eines grossen Turniers ein. Im Achtelfinal hatten die Finnen mit dem Ausschalten von Goldfavorit Serbien einen Riesen-Coup gelandet.

Bereits am Dienstag hatten Griechenland (gegen Litauen) und die Türkei (gegen Polen) ihr Ticket für den Halbfinal gelöst. Dieser findet ebenso wie jener zwischen Deutschland und Finnland am Freitag statt.