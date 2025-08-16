Die Schweiz hat die Vor-Qualifikation für die WM 2027 mit einer 64:73-Niederlage gegen die Ukraine abgeschlossen.

Legende: Müssen jetzt auf Schützenhilfe hoffen Yasmin Mambo (43) und seine Teamkollegen. SRF

In Riga wurde dem Team von Coach Ilias Papatheodorou ein katastrophales erstes Viertel, das mit 12:28 verloren ging, zum Verhängnis. Selim Fofana und seine Teamkollegen, die das Hinspiel in Freiburg knapp mit 66:64 gewonnen hatten, reagierten jedoch gut, kamen zur Halbzeit auf 10 Punkte heran (31:41) und schlossen unter der Führung von Yoan Granvorka fast auf.

Der ehemalige Spieler von Union Neuchâtel, der bereits beim Sieg gegen die Slowakei am Mittwoch (85:72) überzeugt hatte, brachte die Schweiz mit einem Dreipunktewurf auf drei Zähler heran (43:46). Die Ukraine zog im letzten Viertel jedoch wieder davon. Die Schweizer verpassten es, den Punktestand zu verbessern, der sich noch als entscheidend erweisen könnte.

Hoffnung auf einen Sieg der Ukraine

Denn die Basketball-Nati hat ihr Schicksal nicht mehr selbst in der Hand. Die Schweiz muss nun auf einen günstigen Ausgang des letzten Spiels der Gruppe D hoffen, in dem am Mittwoch die Slowakei gegen die Ukraine antritt. Wenn die Ukrainer in Bratislava gewinnen, käme die Schweiz in die Haupt-Qualifikationsrunde. Bei einem Sieg der Slowakei wären alle drei Mannschaften punktgleich und die Platzierungen würden dann anhand der Punktedifferenz ermittelt.