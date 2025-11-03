Seit dem Meistertitel im letzten Frühjahr hat Oklahoma City Thunder in der NBA noch kein Spiel verloren.

7 Spiele, 7 Siege: OKC bleibt in der neuen Saison unschlagbar

Legende: 3? Nein, 7! So viele Siege hat OKC mit Jaylin Williams bereits wieder aneinandergereiht. Joshua Gateley/Getty Images

Auch gegen die New Orleans Pelicans gewann Oklahoma City, diesmal mit 137:106. Das Team aus der Cowboy-Stadt Oklahoma City bleibt somit in der NBA das Mass der Dinge. 7 Siege reihte Oklahoma City Thunder bereits wieder aneinander.

Die Hauptrolle spielte erneut Superstar Shai Gilgeous-Alexander, der auf 30 Punkte, 7 Assists und 2 Rebounds kam. Alle eingesetzten Akteure von Oklahoma City punkteten. Im Schlussviertel betrug die Führung zwischenzeitlich 36 Punkte.

Ein einem illustren Zirkel

Schon letzte Saison startete Oklahoma City Thunder mit 7 Siegen; am Ende holten sie erstmals den Meistertitel. In 2 aufeinanderfolgenden Saisons mit 7 Siegen zu starten, gelang zuvor erst 2 Teams – zuletzt den Houston Rockets vor 30 Jahren.

Resultate