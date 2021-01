Dritte Niederlage in Folge für die Hawks

Matchwinner für die Gäste aus Charlotte war Gordon Hayward mit 44 Punkten. Clint Capela kam auf 7 Punkte und 19 Rebounds. Es war das 5. Mal im 5. Einsatz in Folge, dass der Genfer Rebounds im zweistelligen Bereich verbuchte. Bereits am Samstag bietet sich den Hawks in Charlotte die Gelegenheit zur Revanche.

Im Dezember waren die Hawks noch mit 3 Siegen in Folge in die Meisterschaft gestartet. In der Southeast Division haben sie immer noch den 2. Platz inne.