Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern setzt sich das Team aus Freiburg im Cupfinal durch.

Nach der letztjährigen Finalniederlage gegen Nyon haben sich die Basketballerinnen von Elfic Fribourg den Cup-Pokal zurückerobert. Im Final liessen sie Genève Lancy in Gümligen beim 95:68 nicht den Hauch einer Chance. Für die Freiburgerinnen war es der 5. Cup-Titel aus den letzten 6 Saisons.

Auch bei den Männern jubelten im Anschluss die Freiburger über den Sieg. Allerdings fiel das Verdikt da ein bisschen weniger deutlich aus. Fribourg Olympic setzte sich mit 71:58 gegen Union Neuchâtel durch und durfte die Trophäe zum insgesamt 13. Mal in der Vereinsgeschichte in die Höhe stemmen.

Cupfinals im Basketball