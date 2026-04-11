Cupfinals im Basketball

Nach der letztjährigen Finalniederlage gegen Nyon haben sich die Basketballerinnen von Elfic Fribourg den Cup-Pokal zurückerobert. Im Final liessen sie Genève Lancy in Gümligen beim 95:68 nicht den Hauch einer Chance. Für die Freiburgerinnen war es der 5. Cup-Titel aus den letzten 6 Saisons.
Auch bei den Männern jubelten im Anschluss die Freiburger über den Sieg. Allerdings fiel das Verdikt da ein bisschen weniger deutlich aus. Fribourg Olympic setzte sich mit 71:58 gegen Union Neuchâtel durch und durfte die Trophäe zum insgesamt 13. Mal in der Vereinsgeschichte in die Höhe stemmen.