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Cupfinals im Basketball Freiburg dominiert: Die Cup-Titel gehen an Elfic und Olympic

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern setzt sich das Team aus Freiburg im Cupfinal durch.

11.04.2026, 20:14

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Nach der letztjährigen Finalniederlage gegen Nyon haben sich die Basketballerinnen von Elfic Fribourg den Cup-Pokal zurückerobert. Im Final liessen sie Genève Lancy in Gümligen beim 95:68 nicht den Hauch einer Chance. Für die Freiburgerinnen war es der 5. Cup-Titel aus den letzten 6 Saisons.

Auch bei den Männern jubelten im Anschluss die Freiburger über den Sieg. Allerdings fiel das Verdikt da ein bisschen weniger deutlich aus. Fribourg Olympic setzte sich mit 71:58 gegen Union Neuchâtel durch und durfte die Trophäe zum insgesamt 13. Mal in der Vereinsgeschichte in die Höhe stemmen.

Cupfinals im Basketball

Livestream auf srf.ch/sport, 11.4.2026, 17:50 Uhr ; 

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