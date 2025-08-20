Weil die Ukraine die Slowakei schlägt, schafft die Schweiz den Sprung in die WM-Qualifikation.

Legende: Durften sich aus der Ferne freuen Die Schweizer Nati-Spieler. KEYSTONE/Ennio Leanza

Die Schweizer Basketballer überstehen dank Schützenhilfe die Vor-Qualifikation zur WM 2027. Weil die Ukraine in der Slowakei zu einem 98:86-Sieg kam, schliesst die Schweiz ihre Gruppe mit der Bilanz von je zwei Siegen und Niederlagen hinter der Ukraine auf Platz 2 ab. Die ersten zwei Teams der vier Dreiergruppen erreichen die eigentliche Qualifikation.

Diese wird ab November in acht Vierergruppen ausgetragen, wobei sich jeweils die ersten drei Teams pro Gruppe für die zweite Runde qualifizieren. Die Schweiz ist in der Gruppe mit dem WM-Zweiten Serbien, der Türkei und Bosnien-Herzegowina der klare Aussenseiter.

Von 32 europäischen Teams erreichen zwölf die WM-Endrunde 2027 in Katar.