Der beste Punktesammler der NBA-Geschichte ist nun auch der Spieler mit den meisten Saisons in der Liga.

Legende: Er spielt noch immer Der 40-jährige LeBron James. Keystone/AP Photo

LeBron James hat in der Nacht auf Mittwoch sein NBA-Comeback gegeben und damit als erster Spieler überhaupt seine 23. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt eingeläutet.

Der 40-Jährige stand nur einen Tag nach seinem ersten Mannschaftstraining mit den Lakers in der Startformation gegen die Utah Jazz. Schliesslich gewannen die Lakers souverän mit 140:125, James spielte während 30 Minuten, es gelangen ihm elf Punkte und drei Rebounds. Die vorausgegangenen 14 Partien und die komplette Saisonvorbereitung hatte der Superstar wegen Schmerzen im unteren Rücken, die in die Beine ausstrahlen, verpasst.

Seite an Seite mit Sohn Bronny

Vergangene Woche nahm der erfolgreichste Punktesammler der Liga-Geschichte dann im Ausbildungsteam der Lakers das Mannschaftstraining auf. Ohne James hatten die Lakers zehn Siege geholt und sich eine gute Position in der Western Conference erarbeitet. Sein ältester Sohn Bronny James (21) stand dabei in zwei Partien in der Startformation.

Resultate