Legende: Schon in der 1. Runde gezogen Yanic Konan Niederhäuser mit NBA-Commissioner Adam Silver. Getty Images/Sarah Stier

Yanic Konan Niederhäuser wird beim Draft in der NBA in der 1. Runde gezogen.

Der 22-jährige Schweizer wird an 30. Stelle von den L.A. Clippers gedraftet.

Niederhäuser ist der 4. Schweizer, der in der besten Basketball-Liga der Welt spielen wird.

Nummer-1-Pick ist wie erwartet Copper Flagg.

Nach Thabo Sefolosha, Clint Capela (aktuell Atlanta Hawks) und Kyshawn George (Washington Wizards) wird in Zukunft ein 4. Schweizer in der NBA auflaufen: Yanic Konan Niederhäuser hat beim Draft in New York in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) der Sprung in die beste Basketball-Liga der Welt geschafft.

Der 22-jährige Schweizer wurde an 30. Stelle von den Los Angeles Clippers gezogen. Der 2,13-Meter-Hüne, der im freiburgischen Fräschels auf die Welt gekommen ist und dessen Mutter aus der Elfenbeinküste stammt, spielte zuletzt für die Penn State University in der NCAA.

Dass Niederhäuser bereits in der 1. Runde gezogen wird, ist eine Überraschung. Experten hatten damit gerechnet, dass der Schweizer – wenn überhaupt – frühestens anfangs oder Mitte der zweiten Runde, die in der Nacht auf Freitag statt findet, zum Zug kommt.

Nur LeBron James jünger als Cooper Flagg

Keine Überraschungen gab es hingegen beim Nummer-1-Pick. Die Dallas Mavericks wählten wie erwartet den amerikanischen Flügelspieler Cooper Flagg (2,06 m), der mit 18 Jahren und 186 Tagen der jüngste Spieler seit LeBron James ist, der es an die Spitze des Drafts geschafft hat. Der ehemalige Spieler der Duke University gilt als aussergewöhnliches Talent, dem der sofortige Durchbruch in der NBA zugetraut wird.