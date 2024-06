Legende: Wird bei den Wizards zu zaubern versuchen Kyshawn George. imago images/Zuma Wire Press

Beim NBA-Draft, der in der Nacht auf Donnerstag in Brooklyn stattfand, wurde auch ein Schweizer berücksichtigt. Kyshawn George wurde von den New York Knicks an 24. Stelle gezogen – und gleich an die Washington Wizards weitergereicht. Im Gegenzug erhalten die Knicks zwei von den Wizards ausgewählte Spieler.

In der Hauptstadt der USA wird George auf eine Equipe treffen, die sich im Wiederaufbau befindet. Der 20-Jährige ist nach Thabo Sefolosha und Clint Capela der dritte Schweizer in der NBA. Zuletzt hatte er sich die Sporen bei den Miami Hurricanes auf College-Stufe abverdient.

Franzosen wieder hoch im Kurs

Die Nummer 1 im Draft war wie im vergangenen Jahr, als sich die San Antonio Spurs die Dienste des «Wunderkindes» Victor Wembanyama gesichert hatten, ein Franzose. Capelas Atlanta Hawks wählten den 19-jährigen Zaccharie Risacher, der zuletzt in der Heimat bei ASVEL Lyon spielte. Den perfekten Abend aus französischer Sicht rundete Alex Sarr ab, der an zweiter Stelle von Washington gewählt wurde und so Teamkollege von George sein wird.