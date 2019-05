Duell Elfic vs. Winterthur

Legende: Noch einmal jubeln? Der BC Winterthur mit Coach Daniel Rasljic (ganz links) fordert erneut Elfic Fribourg. Keystone

Eine Woche nach dem Cupfinal stehen sich Elfic Fribourg und der BC Winterthur nun ab Sonntag im Playoff-Final gegenüber. Das Cup-Duell ging an die Winterthurerinnen, die sich in Biel überraschend mit 58:56 durchsetzten. Dem fulminanten Endspurt des Aussenseiters mit einem 9:0-Rush innert zwei Minuten hatten die Freiburgerinnen nichts entgegenzusetzen.

Respekt vor dem Gegner

Entsprechend sinnt Elfic nun auf Revanche. Der Triple-Gewinner der letzten Saison will die neue Spielzeit nun mindestens mit einem zweiten Titel (nach dem Liga-Cup) beschliessen: «Wir müssen diese Enttäuschung schnell vergessen, um uns möglichst gut auf den Playoff-Final vorzubereiten», forderte Coach Jan Callewaert nach dem Cup-Final.

Für Winterthur-Trainer Daniel Rasljic ist das Freiburger Team trotz der Cup-Pleite nach wie vor in der Favoritenrolle: «Wir sollten die eigene Leistung nicht herunterspielen. Wir gehören momentan zu den besten zwei Teams der Schweiz. Aber Fribourg müsste uns schon helfen, damit wir sie in einer Serie besiegen können», erklärt der Coach gegenüber dem Landboten.

Live-Hinweis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Verfolgen Sie den Playoff-Final ab Sonntag im Livestream bei RTS. Die Links finden Sie auf srf.ch/sport und in der Sport App.

Belastungsprobe für Winterthur

Für Rasljic stellen sich in der Best-of-five-Serie vor allem personelle Probleme. Mit dem knappen Kader und den Spielen auch unter der Woche steht seine Equipe vor einer enormen Belastung. «In einer Serie musst du dich anpassen. Wir können aber kaum trainieren, weil wir mit einer so kleinen Rotation spielen müssen, dass wir zwischen den Spielen fast nur regenerieren können», so Rasljic im Landboten.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 28.04.2019, 18:30 Uhr