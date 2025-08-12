Legende: In allen Belangen überlegen Mohamed Dabone. David Grau/Euroleague Basketball/Getty Images

Sieht man Mohamed Dabone gegen Jugendteams spielen, sieht das meist unfair aus. Zu gross ist der Unterschied – nicht nur in spielerischer, sondern auch in körperlicher Hinsicht. Mehrfach brillierte das 13-jährige Basketball-Wunderkind und legte hohe Punkt- und Reboundzahlen auf, selbst gegen 16- oder 18-jährige Gegner. Nun hat ihn der FC Barcelona in die 1. Mannschaft hochgezogen.

Den US-Colleges zuvorgekommen

Der schon jetzt 2,10 m grosse Teenager spielt seit 2023 für den Nachwuchs des zweimaligen EuroLeague-Gewinners, ab sofort trainiert er bei den Profis mit und soll dort in der kommenden Saison auch zum Einsatz kommen. Der in Burkina Faso geborene Dabone feiert im Oktober seinen 14. Geburtstag.

Nach Informationen der Zeitung Sport will Barcelona mit der Entscheidung auch ein Abwandern Dabones an ein US-College verhindern. Zuletzt hatten zahlreiche europäische Klubs ihre Talente verloren, da die Colleges den Sportlern jetzt Geld zahlen dürfen.