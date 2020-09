Legende: Gab den Ton an Superstar LeBron James. Keystone

Die Los Angeles Lakers brauchen nur noch einen Sieg, um in den NBA-Final einzuziehen. LeBron James und Anthony Davis erzielten in der Nacht auf Freitag zusammen 60 Punkte beim 114:108-Sieg gegen die Denver Nuggets. Damit führen die Kalifornier in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:1.

Die Lakers können im fünften Spiel der Conference Finals am Samstag in Orlando alles klar machen.

Davies und James stechen heraus

Nach der Niederlage am Dienstag hatte Los Angeles die Partie dieses Mal weitgehend unter Kontrolle und lag nur zu Beginn im Rückstand. Davies gelangen neben wichtigen Rebounds mit 34 Zählern die meisten Punkte für die Lakers. James kam auf 26 Zähler, neun Rebounds und acht Vorlagen.

In der Eastern Conference führt Miami gegen Boston mit 3:1. Den Heat fehlt damit nur noch ein Sieg zum Finaleinzug.