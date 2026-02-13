LeBron James macht sich zum ältesten NBA-Spieler, dem ein Triple-Double gelingt. Die Liga bestraft derweil zwei Teams wegen «Tanking».

Legende: Setzt noch immer Massstäbe LeBron James. imago images/Zuma Press

Die Los Angeles Lakers haben sich mit einem 124:104-Sieg gegen die Dallas Mavericks in die All-Star-Pause verabschiedet. Beim Heimerfolg der Kalifornier erzielte LeBron James 28 Punkte, 12 Assists und 10 Rebounds. Mit 41 Jahren und 44 Tagen ist er damit neu der älteste Spieler der Ligageschichte, dem ein Triple-Double gelang.

James überholte mit der neuen Bestmarke Karl Malone, der den Rekord seit dem 28. November 2003 im Alter von 40 Jahren und 127 Tagen innehatte.

Liga bestraft «Tanking»

Keine guten Nachrichten gab es am Donnerstag für die Utah Jazz und die Indiana Pacers. Beide wurden von der Liga mit Bussen in der Höhe von 500'000 respektive 100'000 Dollar bestraft. Grund dafür ist sogenanntes «Tanking», also das Schonen von Stammspielern bzw. das absichtliche Aufstellen einer schwächeren Mannschaft.

Es ist gängige Praxis in der NBA, dass bestimmte Teams, die keine Chance mehr auf die Playoffs haben, versuchen, am Ende der Saison die schlechteste Platzierung zu erreichen, um beim nächsten Draft die besten Optionen zu haben.

