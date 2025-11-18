Die Schweizer Basketballerinnen verlieren in der EM-Vorqualifikation gegen Österreich deutlich mit 78:97.

Legende: Die Schweizerinnen stiessen auf grosse Gegenwehr. Im Bild Indira Vilolo Dos Santos beim Freiwurf. SRF

Das Schweizer Basketball-Nationalteam der Frauen ist in der EM-Vorqualifikation zur Hälfte des Pensums in Rücklage geraten. In St. Gallen setzte es gegen Österreich eine deutliche 78:97-Pleite ab.

Nach drei von sechs Partien der Vierergruppe belegt die Schweiz nach zuvor einem Heimsieg gegen Norwegen und einer Auswärtsniederlage in Grossbritannien den 3. Platz.

Nur im 3. Viertel auf Augenhöhe

Die hohe Niederlage zeichnete sich früh ab, einzig im dritten Viertel konnten die Schweizerinnen etwas dagegenhalten. Das könnte noch entscheidend sein, denn auch die drei besten Dritten der sieben Gruppen kommen weiter. Da könnte die Punktdifferenz eine wichtige Rolle spielen. Momentan haben Grossbritannien (+60) und Österreich (+38) gegenüber der Schweiz (-2) klar die Nase vorn.

Die letzten drei Partien folgen im kommenden März, wobei die Schweiz nur einmal (am 11. März gegen Grossbritannien) vor eigenem Publikum antreten kann.