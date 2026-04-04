Die Houston Rockets feiern in der NBA den fünften Sieg in Folge und werden in den Playoffs dabei sein.

Legende: Macht dem Gegner unter dem Korb das Leben schwer Der Genfer Center Clint Capela. Getty Images/Alex Slitz

Die Houston Rockets hatten die Playoff-Teilnahme bereits vor dem Heimspiel gegen die Utah Jazz auf sicher. Möglich wurde die vorzeitige Qualifikation durch eine entscheidende Niederlage der Phoenix Suns am Tag zuvor.

Davon beflügelt kam Clint Capelas Team in der Nacht auf Samstag zum fünften Erfolg in Serie. Gegen die Utah Jazz gewannen die Rockets deutlich mit 140:106. Die Texaner lagen stets in Führung. Capela kam auf 13 Minuten Einsatzzeit. In einer vorwiegend defensiven Rolle verbuchte der 31-jährige Genfer Center bei einer Plus-Minus-Bilanz von +15 zwei Punkte, vier Rebounds und zwei Blocks.

Für Houston ist es die zweite Playoff-Teilnahme in Folge. Im Vorjahr hatte die erste Runde gegen die Golden State Warriors Endstation bedeutet (3:4).

Doncic verletzt Box aufklappen Box zuklappen Superstar Luka Doncic wird den Los Angeles Lakers für den Rest der NBA-Hauptrunde fehlen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat sich der Slowene eine Zerrung des linken Oberschenkelmuskels zugezogen und wird die verbleibenden fünf Spiele der regulären Saison verpassen. Ob Doncic in den Playoffs einsatzfähig sein wird, ist offen.

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