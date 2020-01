Kobe Bean Bryant – geboren am 23. August 1978 in Philadelphia/Pennsylvania, gestorben am 26. Januar 2020 in Calabasas/Kalifornien – Grösse: 1,98 m – Position: Shooting Guard – Klub: Los Angeles Lakers (1996-2016) – Spitzname: Black Mamba

Erfolge: Fünfmal NBA-Champion (2000-2002, 2009, 2010), zweimal Olympiasieger (2008, 2012), einmal Most Valuable Player der Saison (2008), zweimal Most Valuable Player der Final-Serie (2009, 2010), 18-maliger Allstar (1998, 2000-2016), zweimal bester NBA-Scorer (2006, 2007)