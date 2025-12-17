Die Knicks gewinnen erstmals den NBA-Cup. Im Final setzen sie sich mit 124:113 gegen die San Antonio Spurs durch.

Legende: Die New York Knicks feiern den NBA-Cup-Titel Center Karl-Anthony Towns hebt die Trophäe in die Höhe Keystone/AP Photo/Ian Maule

Bis zum Stand von 92:81 aus Sicht der San Antonio Spurs schienen die Texaner die Partie unter Kontrolle zu haben, doch dann starteten die New York Knicks eine starke Aufholjagd. Dank einem dominanten Schlussviertel (35:19) sicherten sich die Knicks erstmals den NBA-Cup.

Bei den New Yorkern waren OG Anunoby (28 Punkte) und Jalen Brunson (25) entscheidend. Auf Seiten der Spurs vermochte Victor Wembanyama (18 Punkte) für einmal nicht entscheidend zu glänzen.

Saftige Siegprämie

Die NBA hat den Cup nun zum 3. Mal ausgetragen. Im ersten Jahr, als die Los Angeles Lakers triumphierten, hiess der Wettbewerb noch «In-Season Tournament». Als die Oklahoma City Thunder 2024 den Final gegen die Milwaukee Bucks verloren, trug der Wettbewerb bereits den Namen NBA-Cup.

Die Liga will damit die Saisonphase vor Weihnachten mit zusätzlicher Spannung versehen. Mit Ausnahme des Finals zählen die Partien auch für die Bilanz der Regular Season. Reizvoll ist der finanzielle Rahmen: Jeder Knicks-Spieler mit einem vollwertigen NBA-Vertrag erhält für den Sieg 530'933 US-Dollar.