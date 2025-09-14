Zwei Jahre nach dem Coup von Manila haben die deutschen Basketballer in Riga auch den Europameistertitel geholt. Das Team um Captain Dennis Schröder feierte im Final ein 88:83 (40:46) über die Türkei und gewann die zweite EM-Krone nach 1993.

Im Duell der einzigen beiden im Turnierverlauf ungeschlagenen Teams war Isaac Bonga (20 Punkte) bester Werfer der deutschen Mannschaft. Aufseiten der Türken, die ihre dritte Medaille bei einem grossen Turnier nach WM-Silber 2010 und EM-Silber 2001 holten, war in der lettischen Hauptstadt vor allem Alperen Sengün (28) kaum zu stoppen.

Schröder hat das letzte Wort

Beim «Auswärtsspiel» in Riga, die türkischen Fans waren klar in der Überzahl, blieb es bis zum Ende spannend. Mit einem Dreier brach Schröder kurz nach Wiederbeginn den Bann, das hochklassige Duell vor 11'000 Zuschauern war völlig offen. Vor den letzten zehn Minuten hiess es aus deutscher Sicht 66:67. Schröder traf erst zum 84:83 (39.), dann 18,7 Sekunden vor Schluss zum 86:83 und an der Freiwurflinie zum 88:83. Die Türkei hatte keine Antwort mehr.