In der NBA haben sich die Golden State Warriors gegen Clint Capelas Atlanta durchgesetzt. Das Resultat (134:112) war jedoch für einmal nicht so wichtig wie sonst.

Vor dem ersten Spiel seit dem Tod von Warriors-Co-Trainer Dejan Milojevic erinnerten beide Mannschaften in einer emotionalen Zeremonie an den Serben, der vergangene Woche völlig unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. Daraufhin waren zwei Partien des NBA-Champions von 2022 verschoben worden.

Atlanta auswärts weiter schwach

Für Atlanta war es im fünften Spiel auf fremdem Terrain seit dem Jahreswechsel die vierte Niederlage. Zum ersten Mal seit November verloren die in der Eastern Conference weiterhin auf Platz 10 klassierten Hawks drei Partien in Folge.

Capela zeigte in Abwesenheit von Trae Young, dem treffsichersten Werfer in dieser Saison bei Atlanta, mit elf Punkten und ebenso vielen Rebounds eine solide Leistung. Beim siegreichen Heimteam aus San Francisco überzeugten Stephen Curry und Klay Thompson mit 25 respektive 24 Punkten.