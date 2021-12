Die Golden State Warriors gewinnen das Topduell in der NBA auswärts gegen die Phoenix Suns mit 116:107.

Legende: War auch im Spitzenspiel nicht zu stoppen Stephen Curry von Golden State. Keystone

Angeführt vom überragenden Stephen Curry haben die Golden State Warriors am ersten Weihnachtsfeiertag das Topspiel bei den Phoenix Suns gewonnen. Der Superstar erzielte beim 116:107-Sieg 33 Punkte und stellte damit einen persönlichen Rekord bei den sogenannten Christmas Games auf.

Einen weiteren Meilenstein verpasste der «Dreierkönig» denkbar knapp: Mit fünf verwandelten Distanzwürfen steht der 33-Jährige nun bei 2999 Dreiern in seiner NBA-Karriere. Die Warriors, die aufgrund der Corona-Welle in der NBA ohne drei ihrer vier Topskorer angereist waren, entrissen den Suns mit nun 27 Siegen aus 33 Spielen die Führung in der Western Conference.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: In der NBA im Tief Jetzt verliert Atlanta auch auswärts 25.12.2021

Lakers verlieren erneut

Rekordmeister Los Angeles Lakers kassierte derweil seine fünfte Niederlage in Folge – trotz einer starken Leistung von LeBron James. Der Superstar war beim 115:122 gegen die Brooklyn Nets für 39 Punkte verantwortlich, das verhalf den Gastgebern aber nicht zur Aufholjagd. Im letzten Viertel hatten die Lakers zwischenzeitlich mit 23 Zählern zurückgelegen.

Resultate Übersicht NBA Übersicht NBA