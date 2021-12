Das Team des Romands Clint Capela taumelt in der NBA: An Weihnachten verliert Atlanta 87:101 bei den New York Knicks.

In der NBA im Tief

Legende: Die Hawks kommen zu zweit gegen die Knicks nicht an New Yorks Evan Fournier war von Clint Capela (links) und and Skylar Mays (rechts) nicht zu stoppen. Keystone

Auswärtsspiele waren für die Atlanta Hawks zuletzt ein verlässlicher Strohhalm. Daheim hatte die Mannschaft aus Georgia seit dem 27. November 7 Niederlagen aneinandergereiht. Die Kehrseite der Medaille: In dieser Zeitspanne konnte das Team des Schweizers Clint Capela jede Partie auf fremdem Parkett für sich entscheiden – 6 an der Zahl.

Ausgerechnet an Weihnachten riss nun aber diese Serie für die Hawks. Bei den New York Knicks bezogen sie eine 87:101-Pleite. Schon zur Halbzeit lagen die Gäste mit 51:61 im Hintertreffen. Für die Differenz hatte die Heimmannschaft aber schon mit einem überlegenen Startviertel gesorgt, indem sie 19:3 und 23:8 in Führung gelegen hatte.

Capela zurück nach Covid-Protokoll

Atlanta konnte im Madison Square Garden wieder auf den Romand Capela zurückgreifen. Der 27-Jährige war unlängst positiv auf Corona getestet worden, er kam bei seiner Rückkehr auf 6 Punkte und 9 Rebounds.

In der Eastern Conference sind die Hawks auf den 11. Platz abgerutscht und liegen nun unmittelbar vor dem jüngsten Bezwinger.