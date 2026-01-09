Das NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat kann nicht wie geplant stattfinden. Der Grund ist kurios.

Legende: Kämpfen vergebens gegen die Feuchtigkeit Helfer im United Center der Bulls. Keystone/Nam Y. Huh

Das Spiel in der NBA zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat ist aus einem ungewöhnlichen Grund abgesagt worden. Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar.

90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.

Wärme und Eishockey

Einen Tag zuvor hatte in der Arena der Bulls noch ein Eishockey-Spiel stattgefunden, in Chicago war es zuletzt ungewöhnlich warm. «Spieler beider Teams haben sich beschwert, wir alle waren sofort der Meinung, dass das Feld nicht bespielbar sei», sagte Miamis Cheftrainer Erik Spoelstra.

Die Spieler hatten sich zuvor wie gewohnt aufgewärmt. Die Partie wurde nach knapp zwei Stunden Wartezeit für den Abend abgesagt. Die NBA teilte mit, dass ein Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werde.

