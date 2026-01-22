Die Knicks fertigen die Brooklyn Nets mit 120:66 ab. Es ist der deutlichste Sieg der Franchise-Geschichte.

Legende: Steuert 20 Punkte zum Rekordsieg bei Jalen Brunson (v.). Photo by Sarah Stier/Getty Images

Die New York Knicks haben in der NBA das Stadtduell mit den Brooklyn Nets haushoch gewonnen und eine Bestmarke in ihrer langen Geschichte aufgestellt.

Die 54 Punkte Vorsprung beim 120:66 waren der deutlichste Sieg in den 80 Jahren ihres Bestehens. Nach zuletzt neun Niederlagen in elf Partien war der deutliche Erfolg im Madison Square Garden eine willkommene Entschädigung für die Fans.

Knicks auf Playoff-Kurs

«Ein Sieg. Das war das Wichtigste, einfach ein Weg finden, das Eis zu brechen und in der linken Spalte einen draufzupacken», sagte Knicks-Profi Karl-Anthony Towns.

Der zweifache NBA-Champion (1970 und 1973) gehört in dieser Saison zu den stärksten Teams der besten Basketball-Liga der Welt. Mit 26 Siegen aus 44 Spielen befinden sich die Knicks als drittplatziertes Team der Eastern Conference derzeit auf Playoff-Kurs.