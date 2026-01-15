Legende: Im direkten Zweikampf Yanic Konan Niederhäuser (links) und Kyshawn George. IMAGN IMAGES/Reuters

Kyshawn George und Yanic Konan Niederhäuser haben im Schweizer Duell in der NBA gross aufgetrumpft. Der eine glänzte als bester Werfer seines Teams, der andere egalisierte einen Karriere-Bestwert.

Als Sieger ging Niederhäuser hervor. Der 22-jährige Freiburger Rookie stand beim 119:105-Heimerfolg der Los Angeles Clippers gegen die Washington Wizards knapp 23 Minuten auf dem Parkett und erzielte 16 Punkte, womit er seinen persönlichen Bestwert einstellte. Hinter den Superstars Kawhi Leonard (33 Punkte) und James Harden (22) war Niederhäuser drittbester Skorer seines Teams. Zudem verbuchte er fünf Rebounds.

Auf der Gegenseite überzeugte der gleichaltrige Walliser George mit 23 Punkten und ebenfalls fünf Rebounds. Kein Mitspieler der Wizards traf häufiger. Nur in drei Spielen dieser NBA-Saison kam George auf mehr Zähler. Die vierte Niederlage in Serie seiner Mannschaft konnte er jedoch nicht verhindern. Die Clippers bauten derweil ihre Erfolgsserie auf fünf Siege aus.

