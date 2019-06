In Toronto herrscht Dino-Fieber. Noch ein Sieg fehlt den Raptors, um die kanadische Metropole in einen kollektiven Freudentaumel zu stürzen.

Bild 1 / 8 Legende: «We the North» «Wir (sind) der Norden» – Torontos Slogan, mit dem die ganze Nation hinter Kanadas einzigem NBA-Team steht, prangt auf dem CN Tower. ZVG Bild 2 / 8 Legende: Flaggen überall in der Stadt Hier beim Princes' Gate, dem Eingangstor zur Canadian National Exhibition, wo jedes Jahr zum Sommerende ein grosser Jahrmarkt stattfindet. ZVG Bild 3 / 8 Legende: Brücken sind ebenfalls beliebte Standorte für Banner mit dem städtischen Slogan. ZVG Bild 4 / 8 Legende: Auch im Eaton Centre, dem grössten Einkaufscenter der Stadt, sind die Flaggen nicht zu übersehen. ZVG Bild 5 / 8 Legende: Die «Art Gallery of Ontario» bekennt ebenfalls Farbe. ZVG Bild 6 / 8 Legende: «Ka'Wine & Dine»-Sticker an Pub-Eingang Wo sich dieser Aufkleber findet, kann Torontos Superstar Kawhi Leonard kostenlos dinieren. ZVG Bild 7 / 8 Legende: Fanzone namens «Jurassic Park» Die 5000 Stehplätze in der grössten Public-Viewing-Zone von Toronto sind heiss begehrt. Reuters Bild 8 / 8 Legende: Das Raptors-Logo auf diesem Sportplatz ist nicht zu übersehen. ZVG

Ob im Frühstücksfernsehen, beim Business-Lunch oder in den Bars der Stadt – Kanadas NBA-Team ist das Gesprächsthema. Die Leute im sportbegeisterten Toronto sehnen sich nach dem ersten Titel in einer der Top 4 Sportarten seit den Blue Jays 1993 im Baseball.

Mitfiebern im «Jurassic Park» oder Kino

Die günstigsten Tickets für Spiel 5 in der Nacht auf Dienstag kosteten 24 Stunden vor dem Tip Off rund 2500 kanadische Dollar. Da bietet sich der «Jurassic Park», das Public Viewing vor dem Stadion, als Alternative. Um einen der 5000 Stehplätze zu ergattern, standen Fans bereits seit Sonntag Schlange. 3 weitere Zonen bieten 30'000 Raptors-Fans Platz. Zudem zeigen über 30 Kinos die Partien live und gratis.

Mahlzeiten für den Messias

Viele Restaurant- und Bar-Besitzer haben sich zusammengetan, um mit der Aktion «Ka’Wine & Dine» Superstar Kawhi Leonard in Toronto zu halten. Leonard, der grossen Anteil am Erfolg der Raptors hat und dessen Vertrag Ende Saison ausläuft, kann in jedem dieser Restaurants kostenlos essen und trinken.