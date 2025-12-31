Beim 131:90-Erfolg der Clippers gegen die Sacramento Kings zählt der Schweizer Rookie zu den Topskorern seines Teams.

Legende: Spielte gegen Sacramento gross auf Yanic Konan Niederhäuser. Luke Hales/Getty Images

Yanic Konan Niederhäuser zeigte bei den Los Angeles Clippers eine starke Leistung. Beim 131:90-Erfolg gegen die Sacramento Kings zählt der Schweizer Rookie zu den Topskorern seines Teams.

Dem 22-jährigen Freiburger gelangen erstmals 16 Punkte in einem NBA-Spiel – damit übertraf er seinen bisherigen Bestwert gleich um 10 Zähler. Zudem steuerte Niederhäuser 6 Rebounds und 2 Assists bei.

Hinter Kawhi Leonard und James Harden war er damit der drittbeste Skorer der Clippers. Auch die Einsatzzeit von 25:05 Minuten stellte einen persönlichen NBA-Bestwert dar.

5. Sieg in Folge für Clippers

Niederhäuser profitierte dabei von der Abwesenheit des Stammcenters Ivica Zubac. Der Schweizer traf 6 seiner 8 Würfe aus dem Feld sowie 4 von 6 Freiwürfen, verpasste jedoch seinen einzigen Dreipunkteversuch.

Damit beenden die Clippers das Jahr mit dem 5. Sieg in Folge, nachdem sie zuvor eine ebenso lange Niederlagenserie hatten hinnehmen müssen. Erster Gegner im Jahr 2026 sind die Utah Jazz.

