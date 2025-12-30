Der serbische Center verletzt sich am Knie. Fans der Denver Nuggets befürchten das Schlimmste. Doch die Diagnose fällt noch einigermassen glimpflich aus.

Nikola Jokic wird den Denver Nuggets wochenlang fehlen – die schlimmsten Befürchtungen haben sich nach der Verletzung des Serben aber nicht bestätigt. Der dreifache MVP der NBA erlitt im Spiel gegen die Miami Heat (123:147) «nur» eine Überstreckung des linken Knies. Wie die Franchise am Dienstag mitteilte, soll Jokic in 4 Wochen erneut untersucht werden.

Harter Schlag für Nuggets

Der Starspieler war mit Teamkollege Spencer Jones kollidiert, der ihm beim Zurücklaufen auf den Fuss getreten war. Jokic ging zu Boden, hielt sich sofort das linke Knie und kehrte nicht mehr auf das Feld zurück.

Bis zur Verletzung hatte Jokic, für viele Experten der derzeit beste Spieler der Welt, 21 Punkte erzielt. Der 30-Jährige würde bei einem Ausfall von 4 Wochen etwa 16 Spiele verpassen. Er könnte vor dem All-Star-Game im Februar wieder zurückkehren. Die Nuggets liegen als Dritter im Westen klar auf Play-off-Kurs.

