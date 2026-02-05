Die Los Angeles Clippers verlieren ihren Starspieler. Auch die Dallas Mavericks geben einen Top-Akteur ab.

Legende: Künftig in Cleveland James Harden. Imago/Icon Sportswire

Die Los Angeles Clippers, das NBA-Team des Schweizers Yanic Konan Niederhäuser, sind in einen Mega-Trade involviert. Sie gaben ihren 36-jährigen Starspieler James Harden an die Cleveland Cavaliers ab. Im Gegenzug erhielten sie den 26-jährigen Darius Garland plus einen Zweitrundenpick.

Die beiden Teams spielten in der Nacht auf Donnerstag gegeneinander (ohne Harden und Garland). Cleveland siegte auswärts 124:91. Niederhäuser erzielte in 25 Einsatzminuten 10 Punkte und 8 Rebounds.

8-Personen-Trade

Derweil wechselt der einstige Nummer-1-Draft Anthony Davis gemäss Medienberichten von den Dallas Mavericks zu den Washington Wizards, dem Team von Kyshawn George. Er wird begleitet von Jaden Hardy, D'Angelo Russell und Dante Exum.

Den umgekehrten Weg gehen Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham and Marvin Bagley III. Ausserdem erhalten die Mavericks zwei Erstrunden- und drei Zweitrundenpicks. Nichts vom Trade erfuhr übrigens die Leserschaft der Washington Post. Das renommierte Blatt stellte am Mittwoch seine gesamte Sportredaktion ein.

Resultate