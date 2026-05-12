Nach dem Viertelfinal-Out mit den Los Angeles Lakers: Wie geht es mit Rekordmann LeBron James weiter?

Legende: War's das? Nach dem Viertelfinal-Out mit den Lakers ist die Zukunft von Superstar LeBron James offen. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Letztlich waren die Los Angeles Lakers gegen furiose Oklahoma City Thunder chancenlos. Auch Spiel 4 der in der Postseason ungeschlagenen Franchise aus dem Mittleren Westen ging verloren. Der 27-jährige Shai Gilgeous-Alexander stach im Superstar-Duell die Legende LeBron James aus.

Genau hier setzt – nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren – die grosse Frage an: Wie weiter mit «King James»? Der 41-Jährige, dessen 23. Saison mit dem Viertelfinal-Out endet, wollte sich nicht festlegen: «Ich weiss nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Ich werde Abstand gewinnen, mit meiner Familie sprechen, die Situation analysieren. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr erfahren, wie ich mich entschieden habe.»

Wir sind gescheitert, aber ich sehe diese Saison absolut nicht als Enttäuschung.

James ist ab Sommer vertragslos, hüllte sich aber in Schweigen. Gerüchten zufolge steht ein «last dance» bei Cleveland oder Golden State im Raum. Egal wie sich der 4-fache NBA-Champion und 21-fache Allstar entscheidet, er grämt sich nicht: «Ich habe versucht, die Jungs anzuführen. Wir sind gescheitert, aber ich sehe diese Saison absolut nicht als Enttäuschung.»

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