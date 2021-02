Die Hawks verharren im sportlichen Tief. Vor allem das 3. Viertel im Heimspiel gegen die Spurs war eines zum Vergessen. In diesem Abschnitt wurde der Gastgeber zwischenzeitlich bis auf 39 Punkte distanziert (61:100). Am Ende stand ein 114:125 zu Buche. Atlanta hat in den letzten 6 Meisterschaftsspielen nur ein einziger Sieg errungen (am 7. Februar gegen die Toronto Raptors).

Clint Capela glückte wieder eine persönliche Steigerung im Vergleich zum 117:118 gegen Dallas, wo ihm erst zum 2. Mal in dieser Saison keine zweistellige Anzahl an Rebounds gelungen war. Der Genfer kam dank 14 Punkten und 11 Rebounds zu seinem 15. Double-Double in der 20. Partie. Allerdings verbrachte der 26-Jährige den Grossteil der zweiten Spielhälfte auf der Bank.