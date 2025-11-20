Das Hoch der wieder mit Clint Capela angetretenen Houston Rockets in der NBA hält an. Das Team aus Texas siegt bei den Cleveland Cavaliers 114:104.

Legende: Kam knapp 14 Minuten lang zum Einsatz Clint Capela (l.). IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Die Houston Rockets hielten mit dem 114:104-Erfolg in Cleveland zwei Serien aufrecht: Sie bezwangen die Cavaliers saisonübergreifend zum vierten Mal hintereinander, in der Meisterschaft jubelten sie zum fünften Mal in Folge.

Die Basis für den erfolgreichen Abstecher nach Ohio legten die Rockets in der ersten Hälfte; bei Halbzeit lagen sie 57:40 voraus. Capela, der drei Tage zuvor beim Heimsieg gegen die Orlando Magic nur Zuschauer war, kam während knapp 14 Minuten zum Einsatz. Seine Werte waren mit vier Punkten und fünf Rebounds bescheiden.

George überzeugt, aber verliert

Umgekehrt gestaltet sich der sportliche Alltag für Kyshawn George. Der Walliser liefert starke Leistungen ab, kommt aber mit den Washington Wizards auf keinen grünen Zweig. Nach dem 109:120 bei den Minnesota Timberwolves steht die triste Bilanz bei einem Sieg und 13 Niederlagen. In der Nacht auf Donnerstag war George mit 23 Punkten ein weiteres Mal der beste Skorer seiner Mannschaft. Dazu liess er sich sieben Rebounds notieren.

