Legende: Einmal mehr kaum aufzuhalten Nuggets-Superstar Nikola Jokic gelangen gegen die Rockets 34 Punkte. Keystone/AP Photo/Karen Warren

Nach zuvor 5 Erfolgen de suite und 10 Siegen aus den letzten 11 Partien mussten die Houston Rockets zuhause gegen die Denver Nuggets im Rahmen des NBA Cups das Parkett wieder einmal als Verlierer verlassen.

Die Texaner verschliefen den Start komplett und lagen schnell mit 8:21 zurück. Doch in der Folge kämpften sie sich dank einem starken 2. Abschnitt zurück und legten auch im 4. Viertel immer wieder vor.

Am Ende hatten die Gäste aus Colorado aber den längeren Atem und setzten sich mit 112:109 durch. Clint Capela kam bei den Rockets lediglich zu 3:45 Minuten Einsatzzeit, blieb ohne Punkte und verzeichnete eine Minus-8-Bilanz. Bei den Gästen war Nikola Jokic mit 34 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists einmal mehr der überragende Akteur.

Chancenlose Wizards

Eine weitere Niederlage setzte es für Kyshawn George und die Washington Wizards ab. Der Letzte der Eastern Conference musste sich bei den Toronto Raptors mit 110:140 geschlagen geben und die 14. Niederlage im 15. Saisonspiel hinnehmen. George kam lediglich auf 5 Punkte – so wenig wie noch nie in dieser Saison.

NBA